Campeonato Italiano começa neste sábado O Campeonato Italiano começa neste sábado com duas partidas e um time disposto a se intrometer na briga entre Milan e Juventus pelo título. A Inter fez contratações de peso para tentar acabar com o jejum que vem desde 1989 e entra muito animada na competição. O principal reforço da equipe é o meia português Luís Figo, contratado do Real Madrid. Ele estreará domingo, na partida contra o Treviso em Milão. Além de Figo, que voltará a usar o número sete - usava essa camisa no Barcelona e passou a usar a 10 quando foi para o Real Madrid -, a Inter terá como novidades o goleiro Julio Cesar (ex-Flamengo), o zagueiro argentino Samuel, o lateral camaronês Wome, o meia chileno Pizarro e o meia argentino Solari. E continua apostando nos gols de Adriano, o ?Imperador". Para defender seu título, a grande aposta da Juventus é a contratação do volante francês Vieira, que era do Arsenal. O técnico Fabio Capello considera que ele formará com Émerson a melhor dupla do campeonato. O goleiro Buffon, titular da seleção italiana, ficará fora do time nos primeiros meses por causa de uma lesão no ombro direito. Seu substituto será Abbiati, emprestado pelo Milan. A equipe de Milão resolveu investir no ataque e contratou Gilardino (Parma) e Vieri (Inter) para reforçar o setor. Jogos deste sábado: Livorno x Lecce; e Fiorentina x Sampdoria. No domingo: Inter x Treviso; Ascoli x Milan; Lazio x Messina; Parma x Palermo; Reggina x Roma; Siena x Cagliari; Udinese x Empoli; e Juventus x Chievo Verona.