Campeonato Italiano começa sábado O Campeonato Italiano enfim vai começar. A competição de 2002-03 terá a primeira rodada no fim de semana, depois que os clubes ?rebeldes? e as emissoras de televisão a cabo chegaram a acordo em torno da cessão de direitos de transmissão. As equipes mais importantes da Série A tiveram participação decisiva no acerto. A negociação foi complicada e quase provoca novo atraso no início da competição - anteriormente previsto para o dia 1º de setembro. Como, Atalanta, Modena, Piacenza, Perugia, Empoli, Chievo e Brescia não estavam satisfeitos com a proposta de repartir os US$ 52 milhões oferecidos pelas redes de tevê Telepiú e Stream. Cada clube queria receber US$ 10 milhões; caso contrário, haveria boicote ao torneio. A solução foi apresentada por Adriano Galliani, presidente da Liga (que representa os times profissionais) e braço direito de Silvio Berlusconi, dono do Milan e primeiro-ministro da Itália. O dirigente sugeriu que os seis grandes - Milan, Roma, Lazio, Inter, Juventus e Parma - cedam a arrecadação de pelo menos uma partida para equilibrar as finanças dos ?pequenos?. As cifras, não confirmadas, giram em torno de US$ 6 milhões. Os ?amotinados? aceitaram, mas avisaram que, a partir de 2003, terão sua própria rede de tevê.