Campeonato Italiano: inchado e polêmico A Itália começa neste sábado seu maior campeonato ? em número de participantes e não necessariamente na qualidade. A Série A terá 20 equipes, ao contrário das tradicionais 18 das últimas décadas. O aumento de concorrentes ao título é conseqüência de enorme confusão que precedeu a temporada 2003-04. Na época, para evitar rebelião dos pequenos, sobretudo os da Série B que se negavam a entrar em campo, ficou decidida a alteração na elite. Além disso, a própria Segunda Divisão saltou de 20 para 22 equipes. O jeitinho italiano não agradou todo mundo ? especialmente os grandes, como Milan, Juventus e Inter, preocupados com o crescimento das despesas e a diminuição de receita. O torneio que começa neste sábado com Chievo x Inter e o campeão Milan x Livorno também foi precedido por polêmicas e escândalo. No final da temporada passada, uma grande operação policial descobriu que alguns times e jogadores das principais divisões do país estavam envolvidos em esquema de arranjo de resultados para favorecer apostadores da Loteria Esportiva ? gente ligada à máfia napolitana. O caso foi parar nos tribunais, não faltaram punições (nem tão pesadas como se supunha no começo). O mercado foi fraco. A maior ousadia restringiu-se à Juventus, que investiu ? 26 milhões para tirar Emerson da Roma. A equipe de Turim também pagou ? 19 milhões pelo sueco Ibrahimovic, do Ajax. Agora sob o comando de Fabio Capello (ex-Roma), o clube ligado à Fiat mantém a rotina de aparecer entre as favoritas à conquista do ?scudetto?. As maiores apostas recaem, no entanto, sobre o Milan, que manteve a base com os brasileiros (Dida, Cafu, Kaká e serginho), Maldini, Seedorf, Shevchenko, Inzaghi e ainda levou Crespo, Jaap Stam, Dhorasoo. A Inter tenta não ficar atrás e, na esperança de acabar com jejum de 16 anos sem o título, contratou o técnico Roberto Mancini (ex-Lazio), além dos argentinos Veron, Burdisso e Cambiasso, mais Favalli, Mihajilovic, Davids, que se juntam a Adriano, Vieri, Toldo e Recoba. Uma das novidades é a volta da Fiorentina, que dois anos atrás estava na Série C, deu a volta por cima, teve a ajuda do tapetão em 2003 e ganhou, na repescagem, a última vaga para 2004.