Campeonato Italiano: Juventus tropeça A Juventus tropeçou neste domingo no Campeonato Italiano ao empatar com o Cagliari por 1 a 1, gols deo brasileiro Emerson (para a Juventus) e Zola (para o time da casa, no último minuto de jogo). O resultado, mesmo sendo na casa do adversário, é ruim porque permite que o Milan fique próximo, na disputa pela liderança. Agora, a Juve tem 44 pontos, enquanto que o Milan está com 42 pontos.