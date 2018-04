Campeonato Italiano pode ser suspenso após incidentes

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giancarlo Abete, não exclui a possibilidade de que o Campeonato Italiano seja suspenso nesta segunda-feira quando terminarem as reuniões programadas em vários níveis institucionais, conforme afirmou à imprensa local. Veja também Autoridades na Itália discutem violência de torcedores Em declarações à rádio estatal italiana Rai, Abete ponderou que "haverá eventos importantes do ponto de vista institucional nesta segunda-feira, discussões com os Ministérios do Interior e do Esporte e com a opinião pública para dar conta da sensibilidade que se desenvolve no país". "Mas, dizer quais serão as decisões que serão tomadas me parece muito precipitado. E além das decisões tomadas, quaisquer que sejam, permanece um problema: o acontecimento de domingo constitui-se uma tentativa por parte de grupos organizados de modificar a relação de forças com as instituições e forças de ordem. E isto prescinde daquelas que serão as decisões de curto prazo tomadas pelo mundo do futebol." Os tumultos em Roma, e em outras cidades italianas, começaram após a morte de um torcedor da Lazio, em Arezzo. Gabriele Sandri foi morto por um policial que tentava dispersar grupos rivais antes da partida entre Inter e Lazio. Em relação aos fatos acontecidos no Estádio de Bergamo, onde o clube local Atalanta enfrentaria o Milan, Abete disse que "houve torcedores organizados de forma tão forte a impedir que ocorresse uma partida, certamente não mais sensíveis do que os torcedores de Firenze, Siena, Reggio Calabria e 41 cidades nas quais houveram jogos". A decisão de não realizar algumas partidas (Inter x Lazio e Roma x Cagliari), segundo Abete, foi "tomada pela FIGC, portanto, por um organismo esportivo, e não por outros por motivos de ordem pública".