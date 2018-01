Campeonato Italiano tem 2 jogos amanhã A 26ª rodada do Campeonato Italiano começa neste sábado com duas partidas, mas a grande atração da rodada é o dérbi milanês, domingo, entre o líder Milan e a Inter. A expectativa é de casa cheia, ou seja, mais de 80 mil torcedores no estádio San Siro. "É um dérbi muito aberto e tudo pode acontecer", disse o técnico do Milan, Carlo Ancelotti. Seu time vive um momento melhor. Venceu o Manchester United por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões, em Old Trafford, e não tem nenhum desfalque. Já na Inter, o argentino Verón é dúvida - reclamou de dores musculares após empate por 1 a 1 com o Porto, também pelo torneio europeu. Neste sábado, o Brescia recebe a Sampdoria, enquanto a Fiorentina joga contra a Udinese. Polêmica - O vice-presidente da Juventus, Roberto Bettega, garantiu nesta sexta-feira que sua equipe não perderá os títulos conquistados entre 1994 e 1998, época em que o médico do clube, Ricardo Agricola, ministrou substância proibida (eritropoeitina - EPO) aos jogadores. O médico foi condenado a 22 meses de prisão.