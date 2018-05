Campeonato Mineiro mantém formato para 2017 e usará apenas 15 datas

Uma reunião com diretores e presidentes dos clubes da primeira divisão do Campeonato Mineiro definiu, nesta sexta-feira, que a competição vai manter seu formato tradicional em 2017. Os 12 times jogam em turno único, com os quatro primeiros avançando à semifinal. São só duas fases de mata-mata, ambas com jogos de ida e volta.

Assim, o chamado Módulo I do Campeonato Mineiro vai utilizar 15 datas no primeiro semestre, entre 29 de janeiro e 7 de maio, contra 18 do Campeonato Paulista, por exemplo. O Estadual de São Paulo terá 16 times, que farão 12 jogos na primeira fase.

Vão disputar o Campeonato Mineiro do ano que vem as equipes América-MG, América de Teófilo Otoni, Caldense, Atlético-MG, Tricordiano, Cruzeiro, Democrata de Governador Valadares, Tombense, Tupi, Uberlândia, URT e Villa Nova. O Boa, campeão da Série C, foi rebaixado no Estadual.

A principal novidade para o ano que vem é que, para as fases decisivas (semifinais e finais), os estádios devem ter capacidade mínima para 10 mil torcedores. Somente no caso de confrontos entre duas equipes do interior é que será permitida a realização das partidas em estádios com capacidade inferior.