Campeonato não pára mais, garante Teixeira O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira disse nesta quinta-feira que não há mais a possibilidade de um novo movimento de clubes e federações este ano, que possa ameaçar a continuidade do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta, ele deixou claro que a CBF teve pouca participação na discussão sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e a Lei do Futebol (Medida Provisória-79). ?Fomos apenas a duas reuniões. Numa delas, eu votei contra uma série de propostas, como a de obrigar o árbitro a entregar a súmula até quatro horas após o jogo", declarou Teixeira. "Deveriam ter ouvido mais pessoas", prosseguiu. No entanto, deixou clara a intenção de não descumprir o que ambas as leis determinam. "Considero 90% disso tudo aplicável, mas reconheço a necessidade de que não se feche questão em torno de algumas situações." Ele citou normas relacionadas à segurança do torcedor e ao transporte do público para os estádios como as que precisam de uma nova redação. "A adaptação a alguns itens do Estatuto do Torcedor vai-se dar a partir do surgimento de casos imprevistos, improváveis." O dirigente recorreu ao sorteio de árbitros, realizado nesta quinta na CBF, para a rodada do Brasileiro do fim de semana. Por causa de uma coincidência, o gaúcho Carlos Eugênio Simon ficará sem atividade no sábado e domingo. "O melhor árbitro do Brasil não vai apitar, por que ele sobrou no sorteio para um jogo entre paulista e gaúcho (Santos x Internacional). Não era uma situação pensada e gerou um transtorno. Isso vai ocorrer em outros níveis e temos de estar preparados para seguir as novas leis com esses acontecimentos inesperados." Ao saber dos desencontros no sorteio, Teixeira disse ter certeza de que a CBF vai aperfeiçoar o item com o passar dos dias. "Sortear árbitros é muito bom para todo mundo. Isso acaba com a pressão de clubes, com o veto de alguns deles a determinados árbitros, o que dá mais tranqüilidade à CBF."