Campeonato Paranaense começa amanhã Em busca do tri, o Coritiba estréia nesta quarta-feira no Campeonato Paranaense, ao enfrentar o Engenheiro Beltrão, às 21 horas, no estádio do Pinheirão, em Curitiba. O torneio terá 16 equipes participantes, divididas em dois grupos, com final marcada para o dia 14 de abril. Depois da má campanha no último Brasileiro, o Coritiba investiu em reforços para 2005. Entre os 8 contratados, o principal destaque é o meia Marquinhos, ex-São Paulo. Já Thiago, filho caçula de Zico, é uma aposta apenas para o segundo semestre. Em busca de um título que não conquista há 8 anos, o Paraná estréia um pouco antes, a partir das 19 horas, quando enfrenta o Roma, de Apucarana, também em Curitiba. O técnico Paulo Campos, que livrou o clube do rebaixamento no Brasileiro de 2004, está confiante. Segundo ele, a equipe tem condições de ser campeã estadual, mesmo com a dispensa de 10 atletas no início da semana. Sem grandes reforços, o Paraná manteve a base com o zagueiro Emersom, o volante Axel e o goleiro Flávio, destaques da temporada passada. Já o Atlético-PR, que só estréia na quinta-feira, preferiu priorizar a disputa da Copa Libertadores, depois de ter sido vice-campeão brasileiro em 2004. Assim, os principais jogadores farão uma pré-temporada em Águas de Lindóia (SP), enquanto a equipe B participa do Paranaense. A primeira rodada do Campeonato Paranaense também terá os seguintes jogos: União x Adap, Rio Branco x Cianorte, Malutrom x Paranavaí, Iraty x Nacional e Londrina x Francisco Beltrão.