Campeonato Paranaense define o último classificado A primeira fase do Campeonato Paranaense termina neste domingo, com a definição do último dos oito classificados para a próxima fase. Sete times conseguiram a classificação antecipadamente - Adap, Atlético-PR, Paranavaí, Cianorte, Paraná, Coritiba e Rio Branco. Três deles - J. Malucelli, Londrina e Cascavel - ainda têm condições de ficar com a vaga restante. No outro lado da tabela, o Nacional está rebaixado e dois times - Roma e Portuguesa Londrinense - tentam se livrar da última degola. Mas tanto em cima quanto na parte de baixo da tabela poderá haver mudanças com os julgamentos a serem realizados nos tribunais durante a semana. O J. Malucelli tem a melhor situação para se classificar. Enfrenta o classificado Cianorte, em casa, e depende apenas de suas forças. Se vencer estará dentro. Aí não precisará nem esperar o julgamento de quinta-feira, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), quando será discutida a pendência do jogo contra o Adap, que terminou empatado em 1 a 1. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) tinha anulado o gol do Adap e determinado reinício do jogo a partir dos 29 minutos do segundo tempo. Já o Londrina recebe o Cascavel. Quem vencer se classifica, caso o J. Malucelli perca ou empate. Pela tabela, o Nacional, de Rolândia, já está na segunda divisão no próximo ano, mas o time vai jogar pela vitória, no domingo, em casa, contra o Engenheiro Beltrão. Afinal, tem um jogo pendente no TJD. Na partida contra o Iguaçu, os jogadores tiveram indisposição estomacal e não compareceram. Foi dada a vitória ao Iguaçu, por WO. O Nacional recorreu. Se for remarcada a partida, e ele vencer, pode garantir-se na primeira divisão. Para isso, terá que torcer contra Roma e Portuguesa Londrinense. O Roma tem missão difícil no Couto Pereira, contra o Coritiba. Já a Portuguesa vai a Paranaguá enfrentar o classificado Rio Branco. Nas outras partidas, o Atlético joga em casa contra o Iguaçu, o Paraná enfrenta o Adap, em Maringá, e o Iraty recebe o Paranavaí.