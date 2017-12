Campeonato Paulista vai ser reestruturado O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, inaugura nesta quarta-feira a sub-sede de Ribeirão Preto e anuncia a reestruturação das diversas divisões do campeonato paulista. Depois de reuniões com clubes e ligas, a FPF definiu que, a partir de 2005, a Série A-1 terá 20 equipes (atualmente são 21 times), a A-2 16 e a A-3 também 16. E a série B apenas uma divisão regionalizada. O Paulistão/2004 começa dia 21. E a FPF ainda busca um patrocinador para a competição. Para que o número de clubes em 2005 se adeque às necessidades da FPF, cairão dois da A-1 para a A-2 e apenas o campeão da A-2 subirá para a A-1. Depois de reuniões em Bauru, Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Campinas, Taubaté e Americana, Marco Polo reuniu-se nesta terça-feira com 28 clubes e ligas da região do ABC, na Grande São Paulo. "O desejo de todos são campeonatos regionalizados. Isso é muito mais racional, hoje em dia. Estamos caminhando cada vez mais nesta direção", diz. Marco Polo e o vice-presidente Reinaldo Carneiro serão representados na sub-sede de Ribeirão pelo coordenador Laerte Alves, ex-presidente do Botafogo de Ribeirão Preto. "Os clubes da região não precisarão vir até São Paulo para resolver questões administrativas. Poderão fazê-lo em Ribeirão", justifica Marco Polo. A cidade, entretanto, não terá representantes na divisão de elite do próximo Paulistão já que o Botafogo foi rebaixado para a A-2, este ano, com a Inter de Limeira. O Campeonato Paulista começa dia 21 de janeiro, uma quarta-feira. O Palmeiras, que voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, estreará contra o Paulista de Jundiaí. O São Paulo jogará com a Ponte Preta e os dois novos integrantes da A-1 receberão clubes grandes em casa: o Atlético de Sorocaba enfrentará o Corinthians e o Oeste, de Itápolis, receberá o Santos. O primeiro clássico está previsto para o dia 1º de fevereiro, no Pacaembu, entre Palmeiras e Santos. Marco Polo Del Nero espera um campeonato melhor e mais rentável do que o deste ano, com apenas 11 datas. O de 2004 terá 16 datas e a FPF está fechando os direitos de transmissão com Rede Globo, SporTV e ESPN por cerca de R$ 19 milhões. O SBT desistiu do campeonato, com o argumento de que só teria interesse se fosse o canal exclusivo. "Estamos aguardando um excelente campeonato. O Palmeiras subiu, está com um time bem acertado e conta com a euforia do público. O Santos é o melhor time paulista do Brasileiro. O São Paulo e o São Caetano poderão iniciar o ano já como outros representantes do futebol brasileiro na Libertadores. Então teremos todas as equipes disputando o Paulista", diz Marco Polo. O presidente da FPF destaca ainda que o "Futebol da Família" continua sendo a meta principal da organização do próximo campeonato: "Nosso trabalho é no sentido de permitir às famílias assistirem aos jogos sem riscos. As crianças acompanhadas terão um espaço determinado em todos os estádios, com a proteção necessária. Vamos lutar pela volta da paz nos campos de futebol", conclui o dirigente.