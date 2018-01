Campeonato Paulista volta para o SBT Ainda é cedo para saber quando haverá transmissão dos jogos do Campeonato Paulista por canal aberto. Nesta sexta-feira, às 23 horas, uma nova decisão da Justiça, a quarta nos últimos dias, mudou novamente os direitos de mãos. O desembargador Mohamed Amaro, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, voltou a dar ao SBT o direito de transmissão exclusiva dos jogos. À tarde, a Globo e a Record já tinham acertado parceria para dividir as partidas. Enquanto a Globo mostraria neste sábado Santo André e Santos, a Record exibiria Marília e Corinthians. Domingo, as duas redes fariam juntas Paulista e São Paulo, às 11 horas, em Jundiaí. Agora, a princípio, todos os jogos serão transmitidos pelo SBT. Se nada mudar neste sábado. Um dirigente paulista, nesta sexta-feira à noite, explicou que o SBT ainda não está 100% garantido. Como a Justiça já mudou o direito exclusivo de transmissão quatro vezes, a hipótese de que a Globo obtenha nova liminar na Justiça não pode ser descartada. Ele disse também que tinha informações de que as três emissoras estavam de plantão para enviar o material técnico de transmissão para os estádios. O maior problema é a cidade de Marília, que fica a cerca de 380 quilômetros da capital. Neste sábado, provavelmente, tanto o SBT como a Record mandarão suas equipes para Marília, aguardando a confirmação de quem terá o direito de mostrar o jogo, às 18 horas. As outras duas partidas não oferecem a mesma dificuldade já que serão em cidades próximas da capital paulista. O SBT, nesta sexta-feira à tarde, já tinha abandonado o projeto de transmissão do campeonato. A emissora divulgou a programação deste sábado, domingo e da semana, colocando séries de filmes nos horários reservados para o futebol.