Campeonato Russo 2007 de futebol começa com neve e -6ºC O Campeonato Russo de futebol começou neste sábado e ficou marcado por um fenômeno climático: o jogo Luch-Energia Vladivostok 0 x 1 FC Moscou foi disputado com neve, tendo registrado a temperatura de -6ºC. O motivo é a nevasca intensa que tem atingido a região desde o início, o que quase fez com que o jogo fosse cancelado. A partida só foi realizada porque um mutirão de amigos e funcionários de uma escola que fica ao lado do estádio ajudaram na remoção da neve no estádio. Durante a semana a direção da Premier League russa chegou a cogitar o adiamento da partida, mas permitiu a realização mediante o compromisso de que tudo estaria em ordem. Para complicar mais, um ciclone passou próximo a Vladivostok e a temperatura despencou na madrugada deste sábado. A neve forte e o vento frio atrapalharam bastante os jogadores, mas a partida foi disputada integralmente. Nenhum brasileiro estava em campo pelas duas equipes. A temporada do futebol na Rússia é diferente de outros países da Europa e da Ásia justamente por causa da temperatura, sendo o calendário parecido com o do Brasil. Os campeonatos começam em março e terminam até novembro. São 16 times na disputa pelo título, em pontos corridos. Nos outros jogos deste sábado, o Krylya Sovietov Samara ganhou por 1 a 0 do FK Khimki e o Tom Tomsk fez 2 a 0 no Spartak Nalchik. A rodada segue neste domingo, quando estrearão os favoritos CSKA Moscou (que pega o Rubin Kazan) e o Spartak Moscou, que enfrenta o Dynamo Moscou.