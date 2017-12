Campeonatos estaduais estão de volta; assista aos gols da rodada

Os campeonatos estaduais voltaram neste fim de semana. E com eles os gols. Os grandes não tiveram moleza nessa primeira rodada: o Corinthians só ganhou com um gol aos 46 minutos do segundo tempo. O São Paulo de Bauza empatou com o modesto Red Bull Brasil, mesmo resultado teve o Flamengo contra o Boavista. Somente o torcedor do Vasco, ainda sentindo o baque do rebaixamento, conseguiu gritar gols várias vezes: o clube goleou por 4 a 1 o Madureira. Assista aos gols

CAMPEONATO PAULISTA

CORINTHIANS 1 X 0 XV DE PIRACICABA

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO 1 X 1 RED BULL BRASIL

CAMPEONATO CARIOCA

VASCO 4 X 1 MADUREIRA

FLAMENGO 1 X 1 BOAVISTA

CAMPEONATO MINEIRO

CRUZEIRO 0 X 0 URT