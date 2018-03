Campinas: cresce procura por ingressos Apesar da inesperada majoração do preço dos ingressos, que passaram de R$ 5 para R$ 10, a torcida da Ponte Preta deu sinais de que pretende garantir lugar no segundo jogo contra o Botafogo, válido pelas semifinais do Campeonato Paulista, domingo, em Campinas. A procura foi muito grande neste primeiro dia de venda, na própria bilheteria do estádio Moisés Lucarelli. A princípio foram colocados 16 mil ingressos à disposição da torcida da Ponte. Em apenas 4 horas, já foram vendidos mais de 2 mil ingressos. Para o Botafogo, foi reservada a carga de duas mil entradas. Existe a possibilidade de se aumentar a capacidade do Moisés Lucarelli para 23 mil ingressos, como já aconteceu na fase decisiva da Copa João Havelange. A diretoria da Ponte, a princípio, não se opôs ao aumento do valor. Os diretores não querem criar nenhuma indisposição contra a Federação Paulista de Futebol, porque sonham em, caso se classifique, disputar a final em Campinas. Antes de pegar o Botafogo, a Ponte encara o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O time campineiro precisa vencer, por um gol de diferença, para chegar às quartas-de-final.