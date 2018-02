Campinas, de Careca, empata na B2 Perto de três mil pessoas não perderam a oportunidade de comparecer, neste domingo pela manhã, em Campinas. ao Cerecamp, antigo Estádio do Mogiana, para ver a estréia de Careca no Campinas Futebol Clube. O astro não decepcionou por sua disposição e pelo esforço em ficar em campo durante os 90 minutos, mas não foi capaz de ajudar seu time superar o Serra Negra, em jogo válido pelo Campeonato Paulista da Série B2. A partida terminou empatada sem gols. O mais surpreendente é que nem bem estreou e Careca já pode ter disputado seu último jogo pelo time. Acontece que ele assumiu compromisso com uma seleção brasileira de masters e deve realizar várias viagens nesta temporada. Na quarta-feira, por exemplo, ele vai embarcar para os Estados Unidos. "Me senti bem, por isso resolvi ir até o final", comentou Careca após o jogo. Em princípio, o técnico Ruddy Machado pensava em tirá-lo aos 20 minutos da etapa final. "Ele pediu para ficar, então não teve jeito", brincou o treinador, que gostou muito da experiência de contar com o ex-craque. "Vivemos uma semana agitada, com todos os jogadores motivados." Disposição - O ex-atacante do Guarani, São Paulo, Napoli, Santos e seleção brasileira fez um bom primeiro tempo, mas caiu de rendimento na etapa complementar, o que já era esperado. Com 43 anos, ele não tem mais o mesmo vigor físico, embora demonstre extrema habilidade dom a bola nos pés. A manhã festiva, que começou com um festival pirotécnico, poderia ter sido memorável se logo aos nove minutos Careca marcasse seu gol. Foi sua grande chance, quando deu um peixinho para desviar a bola de cabeça em direção ao canto esquerdo dgoleiro Robson, que aliviou com os pés. O Campinas, porém, não conseguiu superar o forte bloqueio do visitante, que a partir do final do primeiro tempo atuou com um a menos devido à expulsão de Edvan, aos 39 minutos. A situação ficou igual somente aos 19 minutos da etapa final quando Anderson, do Campinas, também recebeu o cartão vermelho ao dividir deslealmente com o goleiro Robson. Aos 23 minutos, Vander acertou a trave e poderia ter aberto o placar para o Campinas, que segue na briga por uma das quatro vagas do Grupo 3. O time de Careca soma sete pontos, três a menos do que o vice-líder Serra Negra.