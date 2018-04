Campinas é a capital da falta de gols O gol é o momento mais alegre do futebol. Por isso, os torcedores da Ponte Preta e do Guarani não estão muito contentes. É que os dois times campineiros têm os piores ataques do Campeonato Brasileiro. E quem sofre mais é o torcedor bugrino, pois seu time soma apenas 25 gols a favor, quatro a menos que a rival. Curiosamente, ambos vivem situações opostas no campeonato. A Ponte, na sexta posição, com 49 pontos, briga por uma das quatro vagas para a Copa Libertadores do ano que vem, feito inédito no clube. Ou, de quebra, sonha em garantir pelo menos uma vaga na Copa Sul-Americana. Já o Guarani luta desesperadamente contra o rebaixamento para a Série B. No momento, é o lanterna, com apenas 29 pontos. Para alcançar estes objetivos, os dois precisam de gols e o retrospecto desfavorável pode complicar na reta final. Como o campeonato está equilibrado, o saldo de gols pode decidir uma das vagas à Libertadores ou na fuga do rebaixamento. Ponte e Guarani estão iguais também no saldo de gols. Ambos têm menos 15, perdendo apenas para o ameaçado Paraná, quem tem 23 negativos. Para o técnico da Ponte, Nenê Santana, dois fatores são os responsáveis por estes números negativos. ?Sofremos algumas derrotas elásticas e em alguns jogos pecamos bastante na conclusão", analisa. Neste campeonato a Ponte já perdeu para Atlético-PR (4 a 0), Santos (4 a 0) e do Goiás (6 a 0). O técnico do Guarani, Agnaldo Liz, também culpa a finalização para o retrospecto negativo do seu ataque. "Fizemos bons jogos e estamos crescendo, mas ainda continuamos pecando nas finalizações", diz. Artilheiros - O artilheiro da Ponte é Weldon, com oito gols, que não faz mais parte do elenco. Ele foi negociado a semana passada com o futebol árabe. O atacante marcou quase um terço dos gols do time campineiro no Brasileiro, 29 no total. No Guarani, mesmo tendo sido afastado pela diretoria por sete jogos, é Viola quem fez mais gols, com sete. O atacante do Guarani está próximo ainda de atingir uma marca histórica. Se marcar mais três gols na competição, Viola será o 10º maior artilheiro em Brasileirões, após 14 participações. Até o momento ele possui 88 gols, enquanto que o décimo colocado, o atacante Reinaldo, que marcou época no Atlético-MG nos anos 70, possui 90 gols. Na década de 70, Campinas ficou conhecida como a capital do futebol. Se a situação não mudar, a cidade passará a ser conhecida, agora, como a capital da falta de gols.