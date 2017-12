Campinas vê vitórias de um só time Se em campo Guarani e Ponte Preta vivem situações totalmente distintas no Campeonato Brasileiro, com o primeiro em busca de uma vaga na Copa Sul-Americana e o outro na luta para fugir do rebaixamento, fora dele os jejum de vitórias fora e dentro de casa, respectivamente, perturba as duas equipes de Campinas. O Guarani não ganha fora do estádio Brinco de Ouro desde o dia 13 de julho, quando derrotou o São Caetano por 2 a 0 no ABC Paulista. Depois disso foram mais 11 jogos, com cinco empates e seis derrotas, em 121 dias. Curiosamente, o time de Campinas venceu apenas duas vezes fora de casa (São Caetano e Ponte Preta) e perdeu quatro no Brinco, também para paulistas (Santos, São Paulo, Ponte Preta e São Caetano). Em casa, o rendimento é acima da média, com 14 vitórias. Com a macaca - Mesmo número de dias está a Ponte Preta mas, ao contrário de seu rival, não consegue vencer diante de sua torcida. Desde o 13 de julho, quando venceu o Bahia por 1 a 0, o time do técnico Abel Braga jogou dez vezes no estádio Moisés Lucarelli e conquistou seis empates e quatro derrotas. A chance de acabar com esse jejum acontece somente no dia 29, quando completará 139 dias sem êxito. Neste dia o adversário será o São Paulo, que luta por uma vaga na Copa Libertadores da América. Uma situação bem diferente dos últimos anos, quando o Majestoso era chamado de "Caldeirão da Macaca" em razão dos bons resultados obtidos em casa. No Campeonato Brasileiro de 2001, por exemplo, a Ponte conquistou mais de 90% dos pontos disputados em casa, o que lhe valeu a quinta posição na competição daquele ano.