Campinas vence líder no Paulista B-2 O Campinas conseguiu neste domingo uma surpreendente vitória na Série B-2 do Campeonato Paulista sobre o líder Itararé, na cidade de Itararé, por 2 a 0. O resultado colocou o time campineiro na segunda colocação do Grupo 9, com cinco pontos, um a menos do que o Itararé. Ainda pelo Grupo 9, jogaram na manhã de domingo SEV e Assisense, em Votuporanga. Os donos da casa acabaram derrotados por 2 a 1 e, tendo um ponto apenas, praticamente deram adeus às chances de acesso. O time de Assis ficou em terceiro, com quatro pontos. Pelo Grupo 10, o Taboão venceu o Catanduvense em casa, por 3 a 2 e assumiu a segunda posição. O líder é o São Vicente, que venceu o Pinhalense, também na manhã de domingo, por 3 a 1 e foi a sete pontos. Com a derrota, o Catanduvense perdeu a segunda posição para o próprio Taboão, que agora tem seis pontos, contra quatro do time de Catanduva. O Ginásio Pinhalense é o último colocado, sem nenhum ponto e está praticamente fora da briga pela vaga. Resultados da rodada: Itararé 0 x 2 Campinas, SEV 1 x 2 Assisense, Taboão da Serra 3 x 2 Catanduvense e São Vicente 3 x 1 Ginásio Pinhalense. Classificação: Grupo 9 - 1º) Itararé, 6 pontos; 2º) Campinas, 5 pontos; 3º) Assisense, 4 pontos; 4º) Votuporanga, 1 ponto. Grupo 10 - 1º) São Vicente, 7 pontos; 2º) Taboão da Serra, 6 pontos; 3º) Catanduvense, 4 pontos; 4) Ginásio Pinhalense, 0 ponto.