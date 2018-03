Campinas vive clima de decisão A forte chuva que caiu na madrugada pode ser decisiva para o jogo semifinal entre Ponte Preta e Botafogo, neste domingo, valendo uma vaga na final do Campeonato Paulista. O gramado do Majestoso está encharcado e, teoricamente, vai facilitar o Botafogo, o time que deve adotar uma postura mais defensiva porque só depende de um empate. Apesar da manhã chuvosa, a cidade de Campinas amanheceu com muitos carros portando bandeiras da Ponte Preta. Rojões são ouvidos pela cidade, mas a grande concentração de torcedores aconteceu na frente do estádio Moisés Lucarelli, principalmente com a presença de muitos ambulantes vendendo bandeiras e souvenirs. O produto mais vendido foi a camisa da Ponte, de vários modelos e com tecidos diferentes, variando o preço de R$ 10 a R$ 20. A bilheteria também funcionou, vendendo os últimos mil ingressos até às 12 horas, limite permitido pela Polícia Militar. O Majestoso estará lotado, com 18.806 pagantes. Até agora cedo, a administração do estádio não sabia informar quantos ingressos foram vendidos pelo Botafogo, que levou 2.500 tickets para Ribeirão Preto. A procura, no entanto, não foi a esperada - apenas 1.400 ingressos foram vendidos. Não existe devolução, uma vez que o valor é descontado diretamente do clube. O ingresso da arquibanc ada custa R$ 10 e toda a renda é da Federação Paulista, que paga R$ 500 mil a cada clube nestas semifinais. A confiança da torcida ponte-pretana é muito grande. O time só depende de uma vitória e mantém um retrospecto altamente positivo. Em nove jogos venceu sete, empatando duas vezes quando perdeu o ponto extra para São Paulo e União Barbarense. A Ponte Preta está concentrada desde quinta-feira. O Botafogo chegou a Campinas sexta-feira à noite, participando de um treino sábado no estádio Brinco de Ouro, do Guarani, rival da Ponte. Além de movimentar seus jogadores, o técnico Lori Sandri quis, com esta medida, atrair os torcedores do Bugre para apoiar o Botafogo no Majestoso. Mas ele não deve contar muito com isso, porque os torcedores bugrinos ainda estão decepcionados com o rebaixamento para a Série A-2, fato inédito desde que subiu à elite pa paulista em 1949.