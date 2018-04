Campinense bate ABC, mas segue em último na Série B No duelo dos piores clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, o lanterna Campinense venceu o ABC por 2 a 1, na tarde deste sábado, em pleno Estádio Frasqueirão, em Natal, e manteve as esperanças de escapar do rebaixamento. O jogo foi válido pela 18.ª rodada da competição.