Campinense derrota Bragantino e reage na Série B

O Campinense conquistou a sua sétima vitória na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, ao derrotar o Bragantino, por 2 a 0, no Estádio Amigão, em Campina Grande, na abertura da 25.ª rodada.

O time paraibano chegou aos 26 pontos e segue reagindo na competição. Alcançou agora a provisória 18.ª colocação na tabela. O time paulista, por sua vez, amargou a terceira derrota consecutiva e estacionou nos 33 pontos, caindo de nono para décimo lugar.

Confirmando o bom retrospecto em casa, o Campinense logo abriu dois gols de vantagem nesta sexta, encaminhando o sexto triunfo em Campina Grande. Aos seis minutos, Fábio Santana avançou em velocidade pela direita e cruzou pelo alto. O artilheiro Edmundo subiu no primeiro pau e desviou de cabeça, marcando seu nono gol pela Série B e o 27.º gol na temporada.

Aos 14 minutos, o time paraibano ampliou o placar. Depois do levantamento na área, Edmundo tocou de cabeça e a bola sobrou para o chute de virada de Marcelinho Henrique. A bola quicou no chão e entrou no canto esquerdo do goleiro Gilvan.

O Bragantino ainda tentou reagir, com algumas chances em chutes de longe, mas mostro pouca qualidade para alcançar o empate. Mas o goleiro Fabiano estava atento. Na base de muitas faltas, o Campinense controlou bem a marcação. Mesmo assim, na volta para o segundo tempo, o técnico Freitas Nascimento tirou o atacante Marcelinho Henrique para a entrada do meio-campo Charles Vagner, reforçando a marcação.

Atrás da reabilitação, o Bragantino vai abrir a 26.ª rodada, na próxima terça-feira, às 21 horas, em Bragança Paulista, contra o Juventude. O Campinense atuará fora de casa contra o Fortaleza, sexta-feira, dia 25, às 21 horas.

CAMPINENSE 2 X 0 BRAGANTINO

Campinense - Fabiano; Fábio Santana, Leandro Camilo, Kléber e Marquinhos; Henrique, Neto Maranhão, Giuliano e Washington (Anderson Oliveira); Marcelinho Henrique (Charles Vágner) e Edmundo (Negreiros). Técnico: Freitas Nascimento

Bragantino - Gilvan; Carlinhos, Kadu e Robson; Thiago Almeida (Juninho), Rodrigo Costa, Paulinho, Danilo Bueno (Eli) e João Paulo (Santos); Léo Jaime e Pedro Henrique. Técnico: Marcelo Veiga

Gols - Edmundo, aos 6, e Marcelinho Henrique, aos 14 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos - Neto Maranhão, Fábio Santana, Giuliano, Washington, Charles Vágner (Campinense); Robson, Danilo Bueno, Rodrigo Costa (Bragantino)

Árbitro - Devarly Lira do Rosário (ES)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)