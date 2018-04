Campinense goleia Ipatinga e deixa lanterna da Série B O Campinense passou como um rolo compressor em cima do Ipatinga ao golear por 5 a 1, nesta sexta-feira, pela 23.ª rodada do Brasileiro da Série B, em jogo realizado no estádio Amigão, em Campina Grande. Edmundo (duas vezes), Fábio Santana, Washington e Fernandes fizeram os gols do time da casa. Para os visitantes marcou o veterano Marcelo Ramos que, inclusive, abriu o placar.