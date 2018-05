Campinense, Iporá e São José-RS seguem 100% e avançam à próxima fase da Série D

Além do Tubarão-SC, mais três times confirmaram, neste domingo, os 100% de aproveitamento e, consequentemente, a vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Campinense-PB, Iporá-GO e São José-RS chegaram à quarta vitória em quatro jogos. Outros dois clubes desperdiçaram a chance: o Manaus-AM, que perdeu em casa, e o Moto Clube-MA, que empatou fora.

No Grupo A8, o Campinense-PB, em Campina Grande (PB), fez 3 a 0 no Flamengo-PE e chegou aos 12 pontos. O Fluminense, de Feira de Santana (BA), também ficou perto da vaga porque goleou o Murici-AL por 4 a 0 e chegou aos nove pontos.

O Iporá-GO confirmou sua força no Grupo A10 ao vencer por 3 a 0 o lanterna Dom Bosco-MS e atingir os 12 pontos. No Sul, quem também atingiu a marca foi o São José, que ganhou do Prudentópolis-PR por 2 a 1, pelo Grupo A17. O Brusque-SC venceu o Mogi Mirim-SP por 2 a 1 e agora aparece na vice-liderança, com nove pontos, com chances de também se classificar.

O Manaus-AM não antecipou sua vaga porque perdeu em casa para o Rio Branco-AC, por 1 a 0. Mesmo assim, o time amazonense lidera o Grupo A1, com nove pontos, dois na frente do time acreano. Ambos devem se classificar. O Moto Club-MA empatou sem gols e fora de casa com o Altos-PI, mas lidera o Grupo A5 com 10 pontos. Tem o dobro do próprio Altos, com cinco, em segundo lugar.

PAULISTAS

Pela manhã, o Mirassol-SP se manteve na disputa por uma vaga ao vencer o Internacional de Lages (SC) por 2 a 0, no interior paulista. Descontou a derrota na rodada anterior, quando perdeu por 1 a 0, em Santa Catarina. Os dois devem brigar pela segunda vaga porque o Mirassol soma sete, contra seis do time catarinense. O líder do Grupo A15 é o Caxias-RS, com 10.

O Linense manteve a liderança do Grupo A14, com oito pontos, ao segurar o 0 a 0 com a Caldense, em Poços de Caldas (MG). O time mineiro tem cinco pontos, igual ao Maringá que venceu em casa, por 2 a 1, o Madureira-RJ, lanterna com apenas dois pontos.

A quarta rodada, a primeira do returno, vai ser fechada nesta segunda-feira com apenas um jogo. O Novo Hamburgo-RS tenta deixar a lanterna do Grupo A16, com um ponto, diante do Cianorte-PR, vice-líder, com quatro. A Ferroviária-SP tem dois pontos depois de perder por 2 a 1, em Araraquara, no sábado, para o Tubarão-SC, já classificado com 12 pontos.

Confira os resultados deste domingo pela quarta rodada:

Mirassol-SP 2 x 0 Inter de Lages-SC

Jacuipense-BA 2 x 0 Sergipe-SE

Iporá-GO 3 x 0 Dom Bosco-MT

Altos-PI 0 x 0 Moto Club-MA

Santos-AP 1 x 1 Independente-PA

São Raimundo-PA 0 x 2 Nacional-AM

Cordino-MA 0 x 0 4 de Julho-PI

Sparta-TO 0 x 0 ASSU-RN

América-RN 4 x 2 Belo Jardim-PE

Central-PE 0 x 0 ASA-AL

Campinense-PB 3 x 0 Flamengo-PE

Fluminense-BA 4 x 0 Murici-AL

Santa Rita-AL 3 x 0 Vitória da Conquista-BA

Itabaiana-SE 3 x 3 Treze-PB

Itumbiara-GO 2 x 1 Espírito Santo-ES

Uberlândia-MG 2 x 3 Americano-RJ

Maringá-PR 2 x 1 Madureira-RJ

Caldense-MG 0 x 0 Linense-SP

São José-RS 2 x 1 Prudentópolis-PR

Brusque-SC 2 x 1 Mogi Mirim-SP

Manaus-AM 0 x 1 Rio Branco-AC

Real Desportivo-RO 2 x 2 São Raimundo-RR

Imperatriz-MA 4 x 0 Guarani de Juazeiro-CE

Sinop-MT 0 x 2 Aparecidense-GO