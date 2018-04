Campo dirá qual time é melhor, diz palmeirense Kardec

ITU - O atacante Alan Kardec discordou nesta quarta-feira da opinião de Paolo Guerrero, que declarou, na última terça-feira, que o Corinthians possui o melhor time do Brasil. Para o jogador do Palmeiras, existe equilíbrio entre as equipes e a definição sobre quem é superior só pode ser dada dentro de campo.

"Não penso assim. Confio no meu grupo. Não digo se somos melhores ou não, mas temos qualidade. Não adianta falar, porque o que vale é o trabalho dentro de campo. Cada um fala o que quer", afirmou Kardec, rebatendo a declaração do atacante corintiano.

No ano do seu centenário de fundação, o Palmeiras vai estrear no Campeonato Paulista no próximo sábado, no Estádio do Pacaembu, diante do Linense. Kardec avisou que o time não vai mostrar todo o seu potencial nessa partida porque os jogadores ainda estão longe do condicionamento ideal.

"Não estaremos no nosso melhor. É um processo que leva algumas partidas até todos estarem soltos. O período de preparação no Brasil é curto. Você tem dez ou 12 dias para se preparar para uma competição oficial. O cansaço é natural", disse.