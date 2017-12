Campo Grande: Etapa pode ser cancelada A sexta etapa da Fórmula Truck foi suspensa e segundo Carlos Montagner, diretor de provas, existe a possibilidade de a prova ser cancelada. "Vamos tentar programar uma nova data para a corrida e se não der certo, ela será cancelada. Caso seja realizada outra corrida neste mesmo local, o grid será exatamente como foi designado no treino classificatório de sábado", disse o diretor. Não existe uma data limite para a decisão ser tomada, já que existem fatores como a programação já pré-estabelecida e a reconstrução dos caminhões que se envolveram no acidente. A próxima corrida será realizada no dia 18 de setembro, em Curitiba. Apesar do grave acidente, nenhum piloto ou equipe devem ser punidos. Em nenhum momento pilotos ou organizadores reclamaram da segurança da Fórmula Truck. "Acho que deveria ser feita uma reunião com todos os pilotos para se pensar em como poderíamos melhorar a largada. Não sei se é o caso de mudar para uma saída com todos os caminhões parados, mas podemos pensar em alguma outra coisa", disse Leandro Totti. Jonatas Borlenghi discorda: "A Truck já usa essa fórmula há dez anos, será que por causa de um acidente as coisas deveriam ser mudadas?" Segundo Montagner, a largada lançada - com os caminhões em movimento - é a mais segura, já que em uma largada em "fila indiana" o perigo de três ou quatro veículos se engavetarem na briga pela primeira posição seria maior.