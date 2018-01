Campos disputa mundial de Canoagem O canoísta Guto Campos será o único representante brasileiro e sul-americano na primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem, em Atlanta, Estados Unidos. O atleta competirá na modalidade K1 em três distâncias diferentes: 200 metros, 500 metros e 1.000 metros. Na sexta-feira, Guto participa das eliminatórias do K1-1000 e do K1-500. As eliminatórias do K1-200 serão no sábado. O canoísta é especialista nas provas de 500 metros.