Canadá derrota a China no futebol feminino A seleção do Canadá derrotou nesta sexta-feira de madrugada a China, por 1 a 0, em jogo válido pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com o resultado, as chinesas, que entraram na competição como um dos times favoritos mas marcaram apenas três gols, voltam para casa. Na semifinal, o Canadá pega a Suécia.