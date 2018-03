Canadá derrota Costa Rica na Copa Ouro A seleção do Canadá derrotou, por 1 a 0, a Costa Rica, neste sábado, em Foxboro, Massachusetts, Estados Unidos, no jogo de estréia da Copa Ouro. O gol foi marcado por Paul Stalteri, aos 14 minutos do segundo tempo. Com este resultado, os canandenses lideram o Grupo D, com três pontos, contra nenhum dos costa-riquenhos. Na próxima rodada, segunda-feira, jogam Canadá x Cuba. O Brasil, que está no Grupo A, estréia na competição neste domingo, diante do México.