Canadá e Costa Rica abrem a Copa Ouro Canadá e Costa Rica, em Boston, abrem neste sábado a sexta edição da Copa Ouro que será disputada nos Estados Unidos e México. Em seguida a seleção americana enfrenta El Salvador, no mesmo local. No total, 12 seleções foram distribuídas por quatro grupos e as duas primeiras classificadas avançarão à quarta-de-final. Com México e Honduras, o Brasil forma o Grupo A, que terá sua sede na Cidade do México. O Grupo B, em Miami, tem Colômbia, Guatemala e Jamaica. Já o Grupo C (Estados Unidos, El Salvador e Martinica) e o D (Costa Rica, Canadá e Cuba) terão suas partidas realizadas em Massachusetts. A seleção brasileira estréia domingo e caso termine na primeira posição do Grupo A somente deixará a Cidade do México para realizar em Miami a partida pela semifinal. A decisão do título acontece na capital mexicana e a disputa do 3º e 4º lugares, na cidade americana. Os confrontos das etapas finais foram assim determinados: jogo 13 - 1º do Grupo C x 2º do Grupo D; jogo 14 - 1º do Grupo D x 2º do Grupo C; jogo 15 - 1º do Grupo B x 2º do Grupo A; e jogo 16 - 1º do Grupo A x 2º do Grupo B. Os vencedores se classificam para a semifinal e os cruzamentos acontecerão desta maneira: semifinal 1 - vencedor do jogo 13 x vencedor do jogo 16; e semifinal 2 - vencedor do jogo 14 x vencedor do jogo 15. Esta será a terceira participação da seleção na Copa Ouro. Nas outras duas oportunidades, em 1996 e 1998, terminou em segundo e terceiro lugar, respectivamente. No total, o Brasil disputou nove jogos, obtendo cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. O time marcou 16 gols e sofreu cinco. Já o México, adversário de domingo da equipe dirigida por Ricardo Gomes, é o grande favorito, já que além de estar participando do torneio com seus principais jogadores, conquistou por três vezes o título de campeão (1993/96/98). As outras duas edições foram vencidas por Estados Unidos (1991) e Canadá (2000).