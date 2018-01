Canadá fica em terceiro na Copa Ouro O Canadá venceu a Coréia do Sul por 2 a 1, neste sábado à tarde, no estádio Rose Bowl de Los Angeles - palco da final da Copa do Mundo de 1994 - na decisão do terceiro e quarto lugares da Copa de Ouro da Concacaf. A decisão acontece ainda hoje entre as seleções da Costa Rica e dos Estados Unidos. Os costa-riquenhos serão adversários dos brasileiros no Mundial da Coréia/Japão. Os gols de hoje foram marcados por Do-Hoon (Coréia do Sul) e Do-Hoon (contra) e DeRosario (Canadá).