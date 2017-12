Canadá pode desistir da Copa América A indefinição sobre o local de realização da Copa América produziu hoje um novo problema. A seleção do Canadá - que como o México participa do torneio como convidada - poderá não participar da competição, segundo admitiu hoje o porta-voz da Federação Canadense de Futebol, Morgan Quarry. "Nós estamos prontos para este torneio há mais dois meses e esperar que a gente consiga organizar novos vôos e hotéis em menos de duas semanas é muito complicado?, argumentou ele. Quarry diz que se sentiu aliviado com o fato de a competição ter saído da Colômbia. ?A preocupação com a segurança dos nossos jogadores era crescente, mas de qualquer maneira, é uma pena que não possamos mais jogar lá?, disse. A Confederação Sul-Americana de Futebol decidiu tirar a Copa América da Colômbia por falta de segurança. O Brasil é candidato a receber o torneio e uma decisão sobre o assunto será tomada nesta sexta-feira.