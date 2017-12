Canadá vence e ajuda Brasil na Sub-20 Com um gol de Iain Hume, o Canadá venceu a República Checa por 1 a 0 nesta quinta-feira e deu uma força para o Brasil, que com o resultado se classificou em segundo lugar no grupo C, com quatro pontos. Vale lembrar que os checos perderam um pênalti ainda no primeiro tempo. A seleção brasileira já tinha um lugar assegurado nas oitavas-de-final como um dos quatro melhores terceiros colocados, mas a vitória canadense deixou mais fácil o caminho para a equipe do técnico Paquetá. Nos demais jogos, pelo grupo A, a Eslováquia bateu o Panamá por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas-de-final, mesmo caso da Espanha, pelo grupo B, que derrotou Usbequistão por 1 a 0.