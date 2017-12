Canal 100 e a magia do futebol na tevê A magia do futebol carioca volta à tevê neste sábado à noite, com a estréia de uma série de oito programas do Canal 100, uma febre entre os amantes do futebol desde o fim da década de 50 até a metade dos anos 80. Toda a história de glória será mostrada no Canal Brasil, às 20h, em episódios com duração de 20 minutos. O suficiente para relembrar de memoráveis passagens de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Momentos bem distintos do que estamos vendo hoje, já que esses clubes sofrem para fugir do rebaixamento do Brasileiro e jogadores e torcedores se agridem. O primeiro episódio a ir ao ar será "Centenário do Flamengo", do diretor Alexandre Niemeyer, filho do criador do Canal 100, Carlos Niemeyer. A escolha não foi aleatória. Novembro é o mês de aniversário do clube da Gávea. Zico, Adílio, Júlio César, Nunes, Romário, Sávio... Todos eles são lembrados pelo que deixaram marcado na história do Flamengo. E, principalmente, a paixão incontrolada do torcedores pela camisa rubro-negra. Os outros episódios serão: "A Volta do Glorioso a General Severiano", "O Maracanã Visto pelo Torcedor", "Fluminense Campeão", "O Torcedor como Ele É", "Vasco Super SuperCampeão", "O Rádio no Futebol" e "Botafogo Campeão Brasileiro em 1995". Além desses, o Canal Brasil preparou uma programação especial para o aniversário do Flamengo, com outros quatro documentários que vão ao ar neste sábado, a partir das 21h.