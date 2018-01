Canal+ estuda vender o PSG A emissora de televisão Canal+, que detém o controle do Paris Saint Germain, clube do atacante Ronaldinho Gaúcho, está pensando em vender o clube por 230 milhões de euros ou abrir o capital para a participação de sócios, segundo uma reportagem publicada hoje no jornal ?Le Parisien?. Segundo a reportagem, a venda do PSG poderia ocorrer no médio prazo. ?O Canal+ não tem vocação para administrar o PSG?, disse o empresário Jean-Claude Dermon, ligado aos proprietários da emissora, ao jornal, que cita o grupo Lagardere como interessado no negócio. Oficialmente, o Canal+ desmentiu qualquer interesse em vender o clube.