Canal Plus põe à venda o PSG O clube francês Paris Saint-Germain, do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que decidiu se apresentar nesta sexta-feira após a conquista da Copa do Mundo, será colocado à venda. Jean-Rene Fourtou, novo administrador do complexo informativo Vivendi Universal, que administra o Canal Plus, principal acionista do clube, anunciou a medida em Paris.