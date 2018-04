Canales admite que ainda precisa melhorar a forma física no Botafogo

O centroavante Canales está confirmado para o duelo do Botafogo contra o Bragantino nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Luso Brasileiro, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, o chileno avisou nesta terça-feira que ainda não se encontra no melhor da forma física para entrar em campo.

Canales foi anunciado no time alvinegro há pouco mais de um mês. Mas se apresentou com uma lesão no pé direito que só permitiu que ele estreasse há dois jogos. Ele atuou alguns minutos no empate em 3 a 3 contra o Flamengo e foi titular na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense na última rodada do Brasileirão.

"Três meses sem jogar é muito tempo para o nível alto do futebol brasileiro. Não estou no mesmo nível físico e futebolístico dos meus companheiros. Tenho que trabalhar muito para ajudar a equipe. Tenho que melhorar a parte que me compete que é jogar, fazê-lo bem. Estou em uma etapa de melhora", ressaltou.

A falta de ritmo, segundo ele, pode ser compensada com a experiência. Canales tem 34 anos e já passou pelo futebol argentino, colombiano e chileno antes de acertar com o Botafogo. Sua última temporada foi pelo Universidad de Chile, quando marcou 17 gols em 32 jogos. Por isso, avisou que não deve demorar muito para se adaptar ao time.

"A maneira de jogar da equipe é a que entende o treinador, eu que tenho que me adaptar, não a equipe a mim. Tenho que conhecê-los, tanto os meus companheiros, como eles jogam, é um período que nos vai custar um tempo, mas logicamente em todo trabalho necessita conhecer seus companheiros. Espero que seja rápido e que eu possa colaborar com o grupo", comentou o camisa 19.

No último treino antes do duelo decisivo com o Bragantino, o técnico Ricardo Gomes optou por não confirmar a escalação. Mas a tendência é que entre em campo com os principais atletas. As equipes empataram por 2 a 2 no jogo de ida, em Bragança Paulista. Por isso, o Botafogo joga por um empate sem gols ou em 1 a 1. O time carioca deve entrar em campo com: Sidão, Luis Ricardo, Carli, Emerson e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva e Rodrigo Lindoso; Camilo e Salgueiro; Canales.