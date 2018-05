Candidato à presidência da Fifa, Tokyo Sexwale abandona o pleito

Depois de falar por 15 minutos diante dos delegados da Fifa, o candidato sul-africano Tokyo Sexwale anunciou que está abandonando a corrida para a eleição para o novo presidente da entidade nesta sexta-feira. A Fifa realiza nesta sexta sua votação e havia dado 15 minutos para cada um dos cinco candidatos apresentar seus programas. A estratégia foi a de apresentar listas de promessas e garantir que atenderiam cada um dos interesses das diferentes regiões. O europeu Gianni Infantino, por exemplo, prometeu medidas para manter jogadores na América do Sul e a construção de campos pela África.

Ele foi o único a arrancar aplausos, justamente quando falou de dinheiro. "Vamos distribuir o dinheiro da Fifa. Esse dinheiro é de vocês", declarou. Ele quer dar US$ 5 milhões para cada federação nacional.

Já Ali bin Hussein, da Jordânia, garantiu maior transparência, enquanto Salman al Khalifa do Bahrein sugeriu atender os interesses dos pequenos países. Sexwale, depois de arrancar risadas dos delegados e dizer que a crise ocorria por conta da escolha do Catar e Rússia como sedes do Mundial, optou por abandonar o processo. "Agora o problema é seu", disse às federações.