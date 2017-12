Candidato à presidência do Real anuncia que terá Adriano O candidato à Presidência do Real Madrid, Lorenzo Sanz, anunciou nesta terça-feira, no programa de rádio espanhol ´Pelotas Fuera´, que chegou a um acordo com a Inter de Milão para fechar a transferência do atacante brasileiro Adriano - caso ele ganhe a eleição, marcada para o dia 2 de julho. "Cheguei a um acordo com Moratti (presidente da Inter) para uma troca de jogadores entre o Real Madrid e a Inter. Na próxima quinta-feira apresentaremos quatro contratos com clubes e jogadores para demonstrar que fizemos contratações, não como outros candidatos", explicou Lorenzo Sanz em declarações à Rádio Marca. "Esses quatro jogadores são, para não dar muitas pistas, dois da Inter, um português e o quarto é inglês", acrescentou. Às vésperas da eleição que vai escolher o presidente do clube mais badalado do mundo, os candidatos apresentam possíveis contratações como atrativos aos conselheiros. Nesta terça, o candidato Juan Miguel Villar Mir anunciou que, se vencer a disputa, vai levar o português Cristiano Ronaldo para o Real Madrid.