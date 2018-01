Candidato único, Blatter será reeleito presidente da Fifa Joseph Blatter ficará no comando da Fifa até 2011. Ele será reeleito por aclamação no dia 31 de maio, em congresso na Suíça, já que é o único candidato inscrito para a eleição - o prazo de apresentação de candidaturas terminou no último sábado. Será o seu terceiro mandato na entidade, que preside desde 1998. ?Agradeço a todas as associações que expressaram um voto de confiança em mim. Com a ajuda da família do futebol superei algumas dificuldades nos últimos nove anos. Em meu próximo mandato o futebol reforçará sua responsabilidade social?, prometeu Blatter, que está com 71 anos. Nas eleições de 1998, Blatter derrotou o sueco Lennart Johansson, então presidente da Uefa, e se tornou o sucessor do brasileiro João Havelange na Fifa. E em 2002, seu adversário foi o camaronês Issa Hayatou. Depois disso, em 2003, o seu segundo mandato foi estendido para cinco anos para que as eleições não fossem mais feitas em anos de disputa de Copa do Mundo.