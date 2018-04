Candidato único, Platini será reeleito para presidência da Uefa

O francês Michel Platini será eleito em março de 2015 para um terceiro mandato à frente da Uefa. A associação que comanda o futebol europeu anunciou que nenhum candidato rival apresentou uma candidatura para tentar suceder o ex-jogador, que, assim, vai ser escolhido para seguir por mais quatro anos como presidente da Uefa.

Platini, um dos maiores jogadores da história do futebol, foi eleito para comandar a Uefa pela primeira vez em 2007. Depois, em 2011, o francês acabou sendo reeleito em uma disputa sem adversários. E isso se repetirá em 2015, quando receberá dos membros da Uefa o apoio para um terceiro período à frente da entidade, até 2019.

A condução de Platini para seguir no comando do futebol europeu se dará em março de 2015, quando será realizado o Congresso da Uefa, em Viena. E ela acontecerá após um segundo mandato em que o francês implementou as regras do Fair-Play Financeiro, adotou a pena mínima de dez jogos de suspensão por insultos racistas e mudou a forma de disputa da Eurocopa, que em 2020 será disputada em 13 países.