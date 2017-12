Candidatos à vaga de Citadini Achar um substituto para Antônio Roque Citadini, que pediu demissão do cargo de vice-presidente de Futebol do Corinthians. Esta é a preocupação do presidente Alberto Dualib. Candidatos à vaga não faltam. Os ex-diretores Henrique Alves, Francisco Papaiordanou e Pedro Fabiano já avisaram que aceitam a indicação. Citadini saiu por discordar que o dinheiro do futebol profissional fosse para outros setores do clube.