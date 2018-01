Candidatura de Roma define 11 cidades como sedes do futebol para 2024

Com isso, além de Roma, Milão e Turim, os jogos do torneio de futebol também aconteceriam em Verona, Údine, Gênova, Bolonha, Florença, Nápoles, Bari e Palermo. As semifinais seriam disputadas em Milão e Nápoles e a disputa de terceiro lugar e a decisão aconteceriam em Roma.

O chefe do Comitê Olímpico Italiano, Giovanni Malago, disse que "são 11 cidades, 11 estádios, e é daqui que a candidatura de Roma começa a ser a candidatura do país". A capital italiana está concorrendo com Paris, Los Angeles e Budapeste para receber os Jogos de 2024. A sede só será anunciada em setembro do ano que vem.