Candidatura única não é garantia de vitória, diz Fifa Se o Brasil acha que o abandono da Colômbia na corrida para sediar a Copa do Mundo de 2014 é garantia de que irá ser escolhido automaticamente pela Fifa para realizar o evento, pode estar bem enganado. Fontes na entidade máxima do futebol na Suíça afirmaram ao estadão.com.br que a CBF ainda precisará provar que é capaz de sediar o Mundial e que cumprirá todos os requisitos exigidos pela Fifa. Como o prazo de inscrição de países que quisessem sediar o evento já se encerrou, o Brasil surge como candidato único para a Copa que, pela política de rotação entre os continentes, deve ocorrer na América do Sul. Andréas Herren, porta-voz da entidade, confirmou que a Fifa recebeu a carta da Federação Colombiana de Futebol anunciando a desistência de Bogotá. Segundo ele, a divisão da organização responsável pelas competições estava avaliando a situação a partir de agora. A Fifa sempre tentou incentivar que outros países participassem da corrida como forma de garantir uma competição e, assim, propostas de maior qualidade. Sem concorrência, o Brasil precisa ainda provar que conseguirá aprontar até 2014 todas as exigências em relação aos estádios, infra-estrutura, hotelaria e financiamento. Inscrição nesta sexta A CBF fará nesta sexta-feira, na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, a inscrição oficial da candidatura brasileira a país-sede da Copa do Mundo de 2014. Ainda nesta sexta, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vai a Brasília se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregar o caderno de encargos da Fifa para a realização do Mundial. Em setembro, a Fifa deve fazer uma vistoria no País. Em novembro, a entidade anunciará se o Brasil terá condições de sediar o Mundial. Atualizado às 21h12