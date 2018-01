Candinho "balança" no Palmeiras Candinho já começou a balançar. O prestígio do técnico, que já não era bom, piorou demais com o resultado desta terça-feira. A situação ficou tão crítica para o treinador que até o diretor de Futebol, Hugo Palaia, não teve como defendê-lo. "Os números, de fato, são muito ruins", acusou o cartola. A derrota também acabou com o pouco do equilíbrio que restava ao time. O goleiro Marcos, que passou o jogo todo reclamando dos companheiros, foi embora sem tomar banho. Saiu do vestiário praguejando. Só balbuciou uma frase: "Fiz o que pude." Candinho perdeu o bom humor. No vestiário reservado ao visitante, percebeu a presença de um grupo de conselheiros do clube o chamando de retranqueiro. Alguns chegaram até a pedir sua cabeça. "Só queria saber o que o time ficou fazendo duas semanas em Itu", indagava um dos corneteiros, sem no entanto se identificar. Um repórter de rádio repassou a pergunta ao técnico, que não foi nada diplomático. "Aí falam que eu sou burro. O time ficou em Itu para recuperar os jogadores contundidos. Tanto foi assim que só fizemos praticamente um treino com bola." Candinho estava muito incomodado com as cobranças e com as perguntas. Chegou até a atacar o Santo André para se defender. "Qual foi a grande jogada feita pelo Santo André no jogo? Eles fizeram um gol num chute de longa distância e outro numa bola resvalada no Daniel. Deram sorte. O empate seria o resultado mais justo, pelo que os times jogaram". Em seguida, o técnico se defendeu, dizendo que o jogo não foi o pior do Palmeiras sob o seu comando. "O pior foi contra o Rio Branco. Hoje os dois times não foram bem. Mas a situação do time ainda é boa na Libertadores. Somos o segundo do grupo. Se terminasse hoje a fase, estaríamos classificados". A esperança do treinador é a de que o time consiga melhorar com a chegada dos reforços. O meia Juninho deverá dar mais fôlego ao time. A dúvida é saber se o técnico conseguirá suportar as pressões.