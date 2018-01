Candinho busca entrosamento na Lusa Entrosar os jogadores do elenco da Portuguesa é a principal preocupação do técnico Candinho. No jogo desta quarta-feira, contra o Palmas, pela Copa do Brasil, e nas próximas três ou quatro partidas da equipe, o treinador pretende escalar a mesma equipe que iniciou o clássico contra o Santos, no sábado, que terminou 1 a 1. Apesar de ter entrado bem no segundo tempo da partida contra o Santos, Sandro Fonseca continua como opção no banco de reservas. Afinal, Candinho manterá Hernani entre os titulares. O zagueiro Sílvio Criciúma, que não jogou no fim de semana por cumprir suspensão, também não começa jogando e só deve ser aproveitado durante o jogo. De acordo com o treinador, o time está evoluindo taticamente e, no momento, não há motivos para mexer na equipe. O elenco do Lusa viaja na manhã desta terça-feira para Tocantins, onde jogará na quarta-feira contra o Palmas, às 20h30, no estádio Municipal de Palmas, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil.