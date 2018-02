Candinho: clássico vai se decidir no campo Querendo um Palmeiras corajoso e decidido para o clássico contra o Santos, domingo às 16 horas no Parque Antártica, o técnico Candinho voltou a mostrar sua coragem e disse que cabe a cada um a escolha que faz, mas ele "vai para o pau sempre", põe a cara para bater. Indagado sobre a atitude do novo treinador corintiano, Daniel Passarella, que não vai dirigir o time amanhã em Mogi para assumir só no Paraná, contra o Cianorte, na quarta-feira, Candinho foi categórico: "Cada um é cada um, mas se eu assumisse na segunda-feira (dia 21, depois do clássico com o São Paulo) estaria invicto. Empatei contra o Atlético Sorocaba, ganhei do Ituano e empatei com o Cerro, no Paraguai." O treinador salientou que quer sempre passar para o time uma mentalidade positiva, com coragem e personalidade, sem temer os adversários, sejam eles favoritos ou não. Apesar de considerar a boa fase do Santos e gostar do futebol bonito que a equipe vem jogando, Candinho ressaltou que o jogo se decide no campo. "O favoritismo do Santos é normal, é só olhar os números. Mas contra a Portuguesa Santista eles também eram favoritos e só empataram. E nós jogamos o clássico em casa." Sobre marcação especial em Robinho, o treinador palmeirense repetiu o que outros já falaram quando se referem à estrela do Santos. "O Robinho é de tirar do sério, é muito bom, tem de ter cuidado. Mas não podemos ficar só nele, tem de marcar os outros também", alertou o treinador, que manterá para o clássico três zagueiros e um volante marcador, Marcinho. Os substitutos de Magrão e Diego Souza, suspensos, devem ser Claudecir e Cristian respectivamente. Marcel também tem chances de entrar na vaga de Diego. Candinho decide amanhã quem vai sair jogando. PEDRINHO E ÍLTON - A surpresa no coletivo de hoje entre os reservas foi a permanência de Pedrinho durante os 45 minutos. Os titulares do jogo contra o Cerro pela Libertadores não treinaram. "Ele jogou 45 minutos e só errou um passe. Vou levar com a gente para o clássico", revelou um alegre Candinho, confirmando Pedrinho no grupo que ficará concentrado para o jogo contra o Santos. Hoje, antes do coletivo, o Palmeiras anunciou a contratação de Ilton José da Costa para o cargo de gerente de futebol. O ex-árbitro estava no Santos e volta a trabalhar para o time de Palestra Itália depois de cinco anos.