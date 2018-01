Candinho ?constrói paredão? em Itu Para Candinho, é hora de o Palmeiras incorporar o espírito da Copa Libertadores da América. O treinador leva nesta sexta-feira à noite o elenco para Itu. Lá, o time ficará concentrado até a manhã de terça-feira, quando pega um vôo para o Paraguai. A estréia no Grupo 4 da Libertadores será quarta-feira, contra o Cerro Porteño. O jogo contra o Ituano, domingo, em Itu, será o último teste antes da estréia. E Candinho quer ver seu time "jogando feio", bem ao estilo dos uruguaios e paraguaios. "Em jogo de Libertadores, não dá para ficar dando toquinho de lado. Tem que jogar feio. Se você tentar jogar bonito, acaba atropelado." Nos quatro dias em que passará em Itu, Candinho vai gastar boa parte de seu tempo preparando psicologicamente os jogadores. "Eles têm de se preparar para uma outra realidade. Libertadores é um jogo de força, de pegada, e a gente tem de se preparar para isso." Para Candinho, o maior exemplo desse estilo de jogo é o colombiano Once Caldas, campeão da Libertadores no ano passado com um esquema altamente defensivo. O treinador ainda não confirmou, mas deu a entender que escalará o Palmeiras com três volantes, provavelmente Marcinho, Magrão e Corrêa. A dúvida seria quanto ao quarto integrante do meio-de-campo. Candinho põe fé em Pedrinho, mas ainda não sabe quando poderá contar com o jogador, que se recupera de lesão. Cristian e Marcel têm se revezado como titulares, sem agradar. Para piorar, ambos são franzinos e podem sofrer dificuldades com o estilo "viril" da Libertadores, que tanto vem preocupando Candinho. Diego Souza, o outro meia, é bem mais forte que Marcel e Cristian, mas não joga desde o domingo retrasado, quando ofendeu o então treinador Estevam Soares e acabou sendo afastado do elenco. Reforço - Candinho teve uma conversa séria com Diego Souza, reintegrou o jogador ao elenco e disse que pode usá-lo no time domingo. "O Diego é jovem, tem 20 anos e já mostrou potencial. Cumpriu a pena imposta pela diretoria, voltou a treinar com o grupo e garantiu que vai se comportar daqui para frente. Pode ser um jogador muito útil para nós." O técnico, porém, ainda espera a contratação de um "reforço de peso" para a posição. "Conversei com a diretoria e existe a possibilidade que esse jogador chegue em breve. Temos até a segunda fase da Libertadores para inscrevê-lo". Candinho, que assumiu o comando do Palmeiras no sábado passado, afirma que tem encontrado dificuldades em seu início de trabalho. "O ideal seria termos mais tempo para conhecer a equipe, mas isso, infelizmente, não é possível", diz técnico. Além do meio-de-campo, o técnico tem ?quebrado a cabeça? também para montar seu ataque ideal. Ricardinho, Osmar, Thiago Gentil, Warley e Adriano Chuva já foram testados este ano, mas só o primeiro, até agora, fez boas apresentações. "Leva tempo para a gente conseguir encontrar a dupla de ataque ideal. Temos de ver quem se dá bem com quem", diz Candinho. A expectativa do treinador é poder contar com a volta de Warley já no jogo de domingo em Itu. O atacante se recupera de uma lesão muscular.