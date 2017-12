Candinho continua na Lusa em 2002 O técnico Candinho acabou com as especulações de que vai se transferir para o Palmeiras e definiu o local da pré-temporada da Portuguesa. "A nova presidência do clube me procurou, dizendo estar satisfeita com o trabalho da comissão-técnica e acertamos a permanência", afirmou o treinador. O elenco viaja para a cidade de Extrema, no sul de Minas, dia 3 de janeiro, onde o time vai fazer a pré-temporada, até o dia 13.