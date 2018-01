Candinho: crítica aos defensivistas Candinho saiu do Canindé, hoje, revoltado com o jogo entre Portuguesa e Santos. O técnico disse que a partida foi muito fraca e bateu forte nos que defendem o esquema com três zagueiros e dois volantes. "Essa mania de jogar pelo resultado está matando o futebol brasileiro", comentou o treinador, que considerou justo o empate por 1 a 1. "O jogo foi horrível. Fiquei com pena dos torcedores que vieram ao estádio para ver gols. Esperavam aquele futebol da quarta-feira, quando nós vencemos o Flamengo por 5 a 4. Poderíamos ter perdido também naquela noite. O importante foi o espetáculo. Eu costumo jogar para ganhar ou perder, empate não me interessa. Não sei como certos times grandes ainda jogam pelo resultado." A bronca de Candinho não foi dirigida ao técnico Celso Roth, do Santos, que armou sua equipe no famigerado 3-5-2. Sua revolta era contra os treinadores que aprovam o esquema tático defensivo. Sobrou até para a Seleção Brasileira. "Não estou culpando o Roth, que é até meu amigo. Estou criticando quem faz a defesa desse esquema com três zagueiros e dois volantes que só sabem marcar. O jogo não flui. Os gols não saem. É por isso que o torcedor não vai mais ao estádio. Até a nossa Seleção está jogando assim. Precisava três zagueiros e dois volantes contra a Bolívia no Serra Dourada?" O técnico da Portuguesa disse que no início da sua carreira, na década de 80, era obrigado a se preocupar mais com a defesa do que com o ataque. "O que eu poderia fazer? Meu time era o Juventus, modesto. Ia enfrentar o Corinthians no Pacaembu com 50 mil pessoas, tinha de armar uma retranca mesmo. Hoje, estou na Portuguesa, sei dos limites da minha equipe mas se todo treinador jogasse com dois centroavantes (Ricardo Oliveira e Sinval) como eu, o futebol brasileiro seria outro". A Portuguesa joga quarta-feira contra o Palmas, em Tocantins, estreando na Copa do Brasil. No sábado, enfrenta o Guarani, em Campinas, pelo Torneio Rio-São Paulo.